Non solo Biglia, arrivano altre brutte notizie in casa Milan che ora guarda all'infermeria con un po' di preoccupazione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Suso non si è allenato negli ultimi due giorni a Milanello.



Lo spagnolo è stato vittima di un affaticamento muscolare dopo la gara con la Juventus ed è rimasto a riposo. Nella giornata di domani dovrebbe ricominciare ad allenarsi con il resto della squadra, ma difficilmente sarà convocati per la sfida contro l'AEK Atene di Europa League.