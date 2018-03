Mario Giuffredi, agente di Andrea Conti, terzino del Milan, di nuovo fermo ai box per un problema al ginocchio, parla a Ilmilanista delle condizioni del suo assistito: "La situazione è quella riportata dal comunicato ufficiale del Milan (importante trauma distorsivo al ginocchio sinistro, lo stesso operato lo scorso 16 settembre). Oggi Andrea partirà in America per sottoporsi a nuovi esami e cure mediche. Tempi di recupero? Vediamo quali saranno i risultati, ma al momento l’obiettivo è quello di puntare a tornare in campo nella prossima stagione. Futuro? Ora deve pensare solo a recuperare, a guarire e poi a fare una buona preparazione in estate. Dopo si vedrà".