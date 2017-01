Intervenuto nel corso di Calciomercato - l'Originale su Sky Sport, l'agente di Riccardo Orsolini Donato Di Campli, che oggi ha chiuso con la Juventus, è tornato sul mancato trasferimento al Milan: "È stato cercato da tanti club, ma abbiamo optato per questa scelta giustissima. Ora tocca a lui mostrare quanto vale. Finirà il campionato ad Ascoli, è un accordo tra i due club. Io sono di parte, ma dico che sarà un campione. A breve meriterà anche la Nazionale, ci sono dei bonus anche per quando arriverà a indossare la maglia dell'Italia. Milan? E' stata una trattativa reale, ho incontrato personalmente Galliani che però non poteva chiudere l'operazione perchè non aveva la ratifica dei cinesi e non poteva fare mercato. Era molto dispiaciuto. Ritenevo che il progetto del Milan era molto importante, avevo anche parlato con Montella. Il Milan avrebbe preso Orsolini già a gennaio. Come gli ho detto che era chiusa con la Juventus? Era una trattativa che andava avanti da qualche settimana, già lo sapeva. Stasera l'ho detto in via ufficiale, lui era con la famiglia. Hanno brindato".