Non c'è solo il closing nei pensieri del Milan: mentre Fininvest e Yonghong Li (arrivato in Italia) risolvono gli ultimi dettagli in vista del passaggio di proprietà Montella studia l'undici da schierare nel derby di sabato. C'è da fare i conti con l'assenza di Pasalic, squalificato, uno che negli ultimi tempi si era rivelato pedina fondamentale nello scacchiere rossonero.



Per sostituirlo scalpita Mati Fernandez, ma un'idea sta prendendo sempre più corpo nella testa dell'Aeroplanino: rilanciare Manuel Locatelli da titolare. L'ex primavera classe '98 nell'ultimo periodo è stato oscurato da Sosa, stabilmente prima scelta davanti alla difesa: solo 50 minuti complessivi nelle ultime due partite contro Pescara e Palermo, ma contro l'Inter può arrivare l'occasione per il rilancio e non in una partita qualunque. Motivazione doppia per Locatelli oltre alla normale carica per la stracittadina, il talento prodotto dal vivaio rossonero vuole riscattare l'unico neo in una gara d'andata maiuscola: quella marcatura imprecisa costata il pareggio all'ultimo respiro di Perisic, una sbavatura arrivata dopo una prestazione di alto livello. Da lì una lieve flessione, le tante critiche che hanno spazientito lo stesso giocatore ("Non ero Messi prima di ottobre, e adesso non sono un giocatore di terza categoria") e le prime panchine, ora una nuova chance con l'aiuto di un cambio di ruolo.



La novità infatti è che Montella sta pensando di schierarlo mezzala con Sosa confermato davanti alla difesa. Si tratterebbe di una nuova 'vecchia' posizione per Locatelli, ruolo già ricoperto in Primavera e in alcuni spezzoni in questo campionato, che permetterebbe al giovane centrocampista di liberarsi dal pressing avversario in fase di possesso (situazione che lo aveva limitato e che ha spinto Montella a puntare su un Sosa più sicuro in impostazione) e di sganciarsi per incursioni verso l'area di rigore, facendo valere anche le sue non indifferenti doti balistiche (si vedano i due gol a Sassuolo e Juventus). E lo stesso Manuel non disdegnerebbe questo ruolo, che avrebbe potuto ricoprire con Montolivo senza il grave infortunio del capitano: "Potrei giocare con lui? Penso di sì, l'abbiamo già fatto. Ma decide il mister". Palla dunque a Montella, che ha ancora tre giorni per risolvere gli ultimi dubbi di formazione: l'idea Locatelli mezzala stuzzica e prende corpo con il passare delle ore.



