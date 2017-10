"Sinceramente non mi va di commentare in generale i singoli a meno che facciano tre gol". Ma Vincenzo Montella, allenatore del Milan, fa un'eccezione punzecchiando Lucas Biglia dopo la sua bruttissima prestazione con la Juventus: "Credo possa fare di più. Non so perchè, ma nell'ultimo periodo non lo vedo tranquillo. Sono convinto che diventerà quel valore che cerchiamo".