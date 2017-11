Un rigore procurato e realizzato da Luka Modric, un gol di tacco su assist di Ivan Strinic: Nikola Kalinic, attaccante del Milan, è stato decisivo nel match di spareggio di questa sera, vinto per 4-1 dalla Croazia contro la Grecia nell'appuntamento dello stadio Maksimir di Zagabria. Un appuntamento fondamentale, che con tutte le probabilità porterà la nazionale croata ai Mondiali di Russia: Kalinic è stato l'uomo in più, l'uomo in grado di trascinare una nazione, in una partita fondementale e dallla grande pressione.



MERTENS, ICARDI, DZEKO, HIGUAIN, IMMOBILE: CONFRONTO IMPIETOSO - Un Kalinic che nel Milan sembra non riuscire più a graffiare nè a segnare: in rossonero solo 3 reti, due contro l'Udinese e una contro il Chievo. Un attaccante che non fa gol è come un uccello che non vola e la squadra di Montella ne sta risentendo pesantemente, dato che le rivali hanno tutte dei bomber in grado di sbloccare e decidere le partite. I confronti con Mertens, Icardi, Dzeko, Higuain e Immobile sono impietosi e la critica lo è stata altrettanto con la punta di Salona. Che in realtà ci ha messo del suo, contro la Juve ma non solo: nessuno ha però mai pensato che in realtà il problema potesse non essere lui.



SERVE IL GIUSTO SUPPORTO - Sì, perchè supportato dai giusti uomini il croato ha dimostrato di saper e poter essere decisivo: non è che chi gli gioca dietro non riesce a fornirgli la giusta assistenza? E' un dilemma che Montella dovrà risolvere in fretta, anche perché dopo la sosta c'è subito il Napoli al San Paolo. Il Milan ha bisogno delle reti del suo centravanti prinicipe: un centravanti che, se supportato, ha sempre dimostrato di sapere fare gol. Non sempre davanti ci sarà Buffon...



