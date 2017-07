Presente in Argentina ad un evento organizzato dal River Plate, l'esterno del Milan, Leonel Vangioni ha parlato del suo futuro che è sempre più lontano dai rossoneri. Il difensore che piace molto anche alla Spal ha però chiarito che la sua volontà è quella di tornare in Argentine e vestire nuovamente i colori del River.



AFFARE IN CORSO - "Farò di tutto per tornare al River Plate, non vedo l’ora, ho già parlato anche con il presidente del club. In molti mi chiedono di tornare, anche se non sarà facile la partenza dal Milan".