Nicola Amoruso, ex attaccante ella Juventus, parla del reparto avanzato del Milan a Sky Sport: "Sicuramente c’è un problema di fiducia negli attaccanti, però il Milan di quest’anno non è una squadra che gioca bene. La fiducia di un attaccante si allena durante la settimana e bisogna credere nel lavoro. Naturalmente, poi, sono i gol e i risultati che ti sbloccano definitivamente. Chi soffre di più quando una squadra gioca male sono proprio gli attaccanti e il Milan non è il contesto ideale per nessun attaccante in questo momento. Detto questo, vedo dei segnali di risveglio con Gattuso alla guida, però credo sia l’ora di vedere delle idee in campo e che alcuni giocatori chiave, che sono mancati fino ad ora, riescano a trascinare il resto del gruppo".



ANDRE' SILVA - "E’ nuovo nel nostro campionato, ma ha grandi qualità. E’ un giocatore d’area, si muove bene. Non è facile nel nostro campionato, ma son convinto che ne verrà fuori. Kalinic? Credo possa fare molto di più per le capacità che ha, lo vedo sottotono. E’ mancata la fiducia in questa squadra, vedere un giocatore come Bonucci in difficoltà la dice lunga"