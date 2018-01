Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan, parla a Milan TV dopo la sfida vinta col Crotone: "Vittoria importante. Dà continuità ed abbiamo iniziato bene il 2018. Sto vedendo una squadra che lavora bene, finalmente siamo sulla squadra giusta per toglierci delle soddisfazioni. La sosta arriva comunque al momento giusto, tutti hanno lavorato duramente e c'era il rischio di incorrere in qualche problema fisica. Questa scelta di far lavorare la squadra con Rino era necessaria".



GLI ACQUISTI - "Piano piano, usciranno tutti. Sono tutti importanti ma stanno trovando normali difficoltà, ma non abbiamo dubbi sulla bontà e sulla qualità di questi ragazzi. Motivo per il quale non pensiamo assolutamente ad alcun intervento sul mercato, lasciamo lavorare il mister".



SU DONNARUMMA E GATTUSO - "Gigio è un campione, non ci meraviglia più quando fa grandi cose. Gattuso? Oltre ad essere un uomo straordinario, è e sarà un grande allenatore".