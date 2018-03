Suso, esterno offensivo del Milan, parla a Milan Tv: "Siamo molto contenti per il successo in Coppa Italia, arrivare in finale è sempre un motivo per essere felici. Poi queste partite, come le finali, sono le cose che ti ricordi volentieri quando passano gli anni".



SU GATTUSO - "Il mister ha trovato quel punto, quella svolta che prima non c'era. Lo abbiamo visto tutti, prima non potevamo andare avanti così e abbiamo lavorato tutti di più per migliorare. Ora siamo in un buon momento ma dobbiamo continuare, se perdiamo due o tre partite poi torna tutto come prima".



SUL DERBY - "Il derby mi piace, è una grandissima partita. Poi vedere San Siro pieno, è incredibile. È una gara fondamentale, se non segno ma vinciamo va bene lo stesso".