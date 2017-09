A pochi minuti dal suo esordio da titolare in Serie A, André Silva ha parlato a Milan TV: "Ho segnato 5 gol in Europa League e so che nel campionato italiano non ne ho segnato nessuno, anche perché ho giocato meno. Sono pronto e al massimo e spero di far bene. Ho l'appoggio dei compagni e dello staff tecnico. L'intesa con Kalinic? Sì, mi trovo bene con tanti giocatori, Kalinic compreso. Devo adattarmi al campionato italiano. Assomigliare a Inzaghi? Non devo farmi influenzare, devo giocare con la mia testa ed essere pronto nel tentare di fare sempre più gol".