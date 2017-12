Andrè Silva non sta sicuramente vivendo un momento d'oro con il Milan. Se in Europa League i gol sono arrivati e lo hanno portato in cima alla classifica dei marcatori, in campionato, dove il club rossonero stenta, la punta portoghese è ancora a secco.



La punta ex-Porto non è entrata nel cuore dei tifosi che lo hanno individuato come uno degli acquisti sbagliati di questa estate, ma ha fatto breccia in quello di Barbara Francesca Ovieni, una bellissima modella e conduttrice che si sta facendo largo nei salotti tv. Dai collegamenti con gli studi di Rai Sport a Telenorba Barbara ha incoronato Andrè Silva: "E' il più bello in Serie A". Basterà a caricarlo e a farlo sbloccare? Per ora eccola nella nostra gallery.