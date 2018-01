Nella consueta rassegna stampa mattutina che il sito ufficiale del Milan regala ai suoi lettori, la società rossonera così commenta i rumors di mercato intorno alla squadra allenata da Gennaro Gattuso: "Non è iniziata la fiera dei sogni, ma una sessione di mercato di puro assestamento come correttamente scrivono i giornali. In questo contesto che riguarda tutti, si inserisce la situazione particolare del Milan che ha come obiettivo principale quello di continuare a consolidare la propria rosa che tanti cambiamenti ha avuto e conosciuto in estate. In questo senso il vero grande acquisto, su cui non ci sarà nessuna forzatura ma che tornerà nei tempi previsti, sarà proprio Andrea Conti che tutto il Milan attende con grande fiducia al suo ritorno in campo".