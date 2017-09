Tra i calciatori a disposizione di Vincenzo Montella per la gara di domani contro l'Udinese non ci sarà Luca Antonelli: come riportato dal sito ufficiale del Milan, il terzino rossonero ha risentito di un'elongazione al bicipite femorale sinistro senza lesioni evidenti. A scopo precauzionale, Antonelli verrà tenuto a riposo per qualche giorno.