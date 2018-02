Antonio Donnarumma ha parlato ai microfoni di Milan TV al termine della partita vinta dal Milan contro il Ludogorets.



SULLA PARTITA - "Bisogna stare sempre attivi e attenti. Si sa che contro il Milan gli altri hanno poche occasioni e quindi devi farti trovare pronto. Abbiamo preparato la partita bene e volevamo subito far gol per chiudere il discorso qualificazione. Ci siamo riusciti".



ROMA - "Domenica partita molto importante, la prepareremo al meglio e andremo a Roma per vincere".



OTTAVI EUROPA LEAGUE - "Noi ci concentriamo per qualsiasi partita, per noi è uguale".



DEDICA - "A mio figlio, alla mia compagna e a tutta la mia famiglia".