Fratello di Gianluigi e portiere del Milan, Antonio Donarumma ha parlato all'evento "Junior TIM Cup, il calcio negli oratori". Ecco le sue dichiarazioni.



GIGIO - "Sicuramente è una bellissima emozione stare con lui ogni giorno: vado al campo con lui, la sera stiamo insieme. Sono andato via di casa da piccolo e lui era piccolissimo, non abbiamo avuto il tempo di stare insieme e quest'anno ne stiamo approfittando quasi tutti i giorni: ormai è quasi finito l'anno e non vediamo l'ora di andare in vacanza perchè stare con lui tutti i giorni è pesante (ride, ndr)".



CHAMPIONS - "Dobbiamo pensare partita dopo partita, ora pensiamo alla prossima e poi vediamo come andrà: vogliamo conquistare più punti possibili".



GATTUSO - "Ci sta dando tantissima grinta, voglia di stare insieme: ora siamo davvero un bel gruppo, unito. Siamo tutti i giorni insieme, abbiamo voglia di stare insieme, allenarci insieme e di raggiungere traguardi importanti".



JUVE E INTER DECISIVE? - "Sono sicuramente gare molto importanti, andiamo in campo per conquistare più punti possibili e poi vedremo".