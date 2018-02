Franco Baresi, leggenda del Milan, parla a Milan Tv della sfida di Europa League contro l'Arsenal: "Potevamo essere più fortunati. Speriamo di poter fare bene, saranno sfide affascinanti. Abbiamo tutte le qualità per creare problemi. Sicuramente è tra le più difficili, a Londra non sarà facile ma se vogliamo arrivare in fondo dobbiamo pensare in grande. Loro giocano molto bene un calcio tecnico e rapido, hanno mezze punte e centrocampisti bravi negli inserimenti. Il Milan ha giocatori che possono creare problemi, dietro possono concedere qualcosa loro e noi dobbiamo approfittare delle occasioni che ci concederanno".