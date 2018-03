Lo stadio Giuseppe Meazza è pronto a vivere una notte europea come non se ne vedevano da tempo a Milano, in memoria dell'ex Primavera rossonero Davide Astori, di cui oggi si sono tenuti i funerali: saranno 70mila i tifosi che assisteranno a partire dalle 19 di oggi alla sfida tra Milan e Arsenal, grande classico d'Europa, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Non è Champions, ma considerando la cornice di tifo e gli interpreti in campo è come se lo fosse. Le squadre di Gennaro Gattuso e Arsene Wenger stanno vivendo però momenti molto diversi, in campionato e nella coppa nazionale: i rossoneri infatti sono reduci da 13 risultati utili di fila, in Serie A sono rientrati in piena lotta per un posto nella prossima Champions League e in Coppa Italia hanno raggiunto la finale di Roma, dopo aver eliminato la Lazio ai rigori in semifinale; i Gunners invece sono in crisi in Premier, sprofondati al sesto posto a meno tredici dalla zona Champions in seguito a cinque sconfitte nelle ultime sei partite e in FA Cup sono stati eliminati al terzo turno dal Nottingham Forest, formazione di serie inferiore. Ma in Europa è un altra cosa, non esistono favoriti e tutte le partite sono da giocare: il ritorno è in programma tra una settimana all'Emirates Stadium di Londra, alle 21.05 di giovedì 15 marzo.



LE FORMAZIONI UFFICIALI.



Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.



Arsenal (4-2-3-1): Ospina; Chambers, Mustafi, Koscielny, Kolasinac; Ramsey, Xhaka, Wilshere; Mkhitaryan, Ozil; Welbeck.



STATISTICHE E PRECEENTI - Sei anni dopo, è ancora Milan-Arsenal. Sono sei i precedenti tra le due squadre, anche se in realtà i confronti sono stati tre con la formula del doppio confronto andata-ritorno. Il primo incrocio, fortunato, nel 1995: all'epoca, la Supercoppa Europea veniva assegnata con due sfide, in inverno, non in una gara secca come accade ora. All'andata, la squadra allenata da Fabio Capello impattò 0-0 fuori casa. Al ritorno, davanti al pubblico amico, si impose per 2-0 con un'insolita maglia gialla e si aggiudicò il trofeo. Nel primo tempo sbloccò Boban, nella ripresa Massaro di testa chiude la contesa e siglò il double dopo la vittoria nella Champions League del 1994 contro il Barcellona. Andò peggio, ma i risultati furono in un certo senso analoghi, nella sfida datata 2008. Anche all'epoca, erano gli ottavi di Champions League: era il Milan di Carlo Ancelotti, campione in carica nella competizione, con un giovanissimo Pato all'esordio europeo. A Londra fu 0-0, ma al ritorno - era il 4 marzo 2008 - si imposero gli uomini di Wenger nei minuti finali con reti di Fabregas e Adebayor. L'ultimo precedente risale proprio alla stagione 2012/2013, negli ottavi di finale di Champions League: all'andata il Milan si impose per 4-0 a San Siro, salvo poi perdere 3-0 nel ritorno all'Emirates: furono i rossoneri di Ibrahimovic - che in occasione di quella gara si infuriò con il tecnico Allegri - a passare il turno. Il Diavolo non ha mai fatto gol a Londra nella storia. L'Arsenal contro le italiane nelle sfide a eliminazione diretta si è sempre qualificato, tranne l 'ultima volta con il Milan: 79/80 Juventus, 93/94 Torino, 93/94 Parma, 94/95 Sampdoria, 05/06 Juventus, 07/08 Milan, 08/09 Roma, 11/12 Udinese.



IL CAMMINO - Nella fase a gironi di Europa League è riuscita ad ottenere il pass per i sedicesimi nel gruppo con BATE Borisov, Colonia e Stella Rossa. Primo posto con 13 punti, frutto di quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta. Quattordici reti realizzate (capocannoniere il terzino sinistro bosniaco Sead Kolasinac, tra l'altro obiettivo di mercato in passato proprio del Milan), quattro subite