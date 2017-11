12.50 FASSONE RISPONDE AGLI AZIONISTI - Al termine dell'assemblea dei soci, l'amministratore delegato del Milan Marco Fassone ha risposto alle domande poste dai piccoli azionisti: "La gestione ordinaria migliora anche se il risultato sarà passivo; ci sono miglioramenti alle voci ricavi e indebitamento e si registra un risparmio degli stipendi. Per quanto concerne il volutary agreement massima trasparenza, consapevoli di questo casa e potrebbe essere una decisone non solo economica. Il debito del Milan è garantito dall'azionista e non il contrario. Giraudo collabora con BGB Weston e non con il Milan".



Fassone ha poi affrontato i temi del nuovo stadio e degli introiti dalla Cina: "Sul tema stadio l'idea è quella di avere uno di proprietà a medio termine e siamo interessati, esattamente come l'Inter, a San Siro. Abbiamo trovato un nuovo sponsor tecnico dopo la chiusura del contratto con Adidas e, se la parte fissa che andremo ad incassare sarà meno soddisfacente rispetto a quello precedente, la parte variabile sarà più alta. Complessivamente, i ricavi sono in crescita rispetto al passato, anche grazie agli incassi da stadio e ai compensi Uefa con l'Europa League. La parte con la Cina è più lenta per colpa della burocrazia".



Sugli obiettivi della squadra e della società: "Per andare in Champions si è alzata l'asticella, serviranno più dei 71 punti previsti. A gennaio ci muoveremo sul mercato solo se strettamente necessario. Non è automatico che venga venduto un top player in caso di passivo ancora più alto e mancata qualificazione alla Champions League. Sarà fatta una valutazione da Mirabelli, nel caso verrà sostituito da un giocatore funzionale. Per quanto concerne i conti della società, oltre ai 60 milioni di euro previsti per la prima ricapitalizzazione, l'azionista di maggioranza ha la possibilità di contribuire ulteriormente per un massimo di altri 60 milioni con altre sottoscrizioni. Il nostro obiettivo è il pareggio di bilancio entro il terzo anno di gestione".





11.35 CAPITOLO ELLIOTT - In seguito alla richiesta di chiarimenti rivolta a Fassone dal piccolo azionista Gatti sulla trattativa con Elliott per il rifinanziamento del debito, l'avvocato Cappelli ha replicato che la questione, non essendo all'ordine del giorno, verrà discussa a fine assemblea.



11.30 BILANCIO APPROVATO - Il bilancio consolidato al 30 giugno 2017 attesta una perdita di 32,624 milioni di euro (in leggero miglioramento rispetto ai 34,2 del primo semestre 2016); il club è perfettamente in linea con il programma di versamento da parte del socio di maggioranza, tutti regolarmente versati. Il bilancio è stato approvato con voto positivo da tutti i soci, ad eccezione di un astenuto. Entrando nel dettaglio del bilancio semestrale, si apprende che il Milan ha avuto ricavi per 102,9 milioni, contro i 127,6 milioni del primo semestre 2016: i costi sono scesi dai 153,3 milioni del 2016 a 129,7 milioni, mentre la posizione finanziaria netta è negativa per 139,6 milioni



11.15 AUMENTO DI CAPITALE - L'avvocato Cappelli ha preso la parola comunicando che venerdì scorso l'azionista di maggioranza Rossoneri Lux (società presieduta da Yonghong Li) ha versato un'ulteriore tranche (22 dopo i 29 arrivati tra giugno e settembre) dell'aumento di capitale di 60 milioni di euro salendo a quota 49. La prossima sarà l'ultima tranche e saranno raccolte le quote anche dei piccoli azionisti.



11.00 AL VIA L'ASSEMBLEA - E' iniziata in questi minuti l'assemblea dei soci del Milan, col seguente ordine del giorno:



1. Esame del progetto di bilancio di esercizio della società al 30 giugno 2017, della relativa relazione del Cda sull’andamento della gestione e delle relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione sul medesimo progetto di bilancio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti;



2. Presentazione del bilancio consolidato della società al 30 giugno 2017, della relativa relazione del Cda sull’andamento della gestione e delle relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione sul medesimo progetto di bilancio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti;



3. Varie ed eventuali.





10.45 - Alle 11, è prevista a Casa Milan l'assemblea dei soci che avrà come punto principale dell'ordine del giorno l'approvazione del bilancio semestrale da gennaio a giugno 2017, una novità in casa rossonera, abituata sotto la precedente gestione ad approvare i conti al termine dell'anno solare e non in linea con la stagione sportiva. All'assemblea, presieduta dall'ad Marco Fassone e dal consigliere Roberto Cappelli, sarà chiesto di ratificare il rosso di poco superiore ai 32 milioni di euro maturato nei primi 6 mesi dell'anno corrente.



Un primo passaggio importante per delineare anche le strategie future del club, che attende entro Natale un pronunciamento definitivo della Uefa sulla proposta di voluntary agreement per evitare di incorrere in sanzioni in tema di Fair Play Finanziario, e che nei giorni scorsi ha concesso alla finanziaria BGB Weston l'esclusiva per 8 settimane per individuare un istituto di credito che rifinanzi il debito che il Milan ha contratto col fondo Elliott, spostando l'attuale scadenza per la restituzione da ottobre 2018 al 2023.