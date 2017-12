Milan-Atalanta 0-2



MILAN



Donnarumma 4: Male, dall'inizio. Prima non esce su un cross basso mettendo in difficoltà la difesa, poi erroraccio sul gol di Cristante. Prima una barriera troppo folta, poi la respinta sul colpo di testa di Caldara: è vicino, è vero, ma è anche lento. E meno male che Fabbri fischia il fallo su Bonaventura, gli evita una brutta figura. Incolpevole sul secondo gol.



Abate 5: Inizio convincente del terzino rossonero, con diagonali perfette e chiusure preziose. Poi si perde nelle marcature del gol di Cristante. L'azione si sviluppa sempre dal suo lato.



Musacchio 5: Soffre Petagna a inizio gara, sembra giocare senza tranquillità. Anche lui invischiato nel gol atalantino, sbaglia qualcosa in costruzione.



Bonucci 5,5: Regista in fase di impostazione, trova buona tracce quando c'è da iniziare l'azione. Salva il 2-0 con una giocata difensiva splendida, prova disperatamente a fermare il cross di Cristante nel gol di Ilicic.



Rodriguez 4: Non spinge, non crossa, subisce, non difende. Sovrastato da Hateboer nel primo tempo, è impreciso anche nel breve. Guarda Ilicic bucare Donnarumma.



Kessie 4,5: In difficoltà dall'inizio. Sbaglia subito tre palloni in costruzione. Ci prova con la corsa, ma non basta ad avere la meglio sul suo passato. Male anche da fuori area.



Montolivo 5: Inizia bene, pulendo lo sporco, rendendo giocabili palloni che rimbalzano a centrocampo. Lento in fase di impostazione, sbaglia appoggi semplici, non verticalizza mai.

(dall'85' Biglia sv)



Bonaventura 5,5: Bravo in costruzione, gli annullano giustamente un gol. E' l'unico in grado di accendere la luce. Luce accesa nel primo tempo, che si affievolisce nella ripresa.

(dal 75' Calhanoglu sv)



Borini 5: solita corsa, solita frenesia, solita imprecisione. Ci prova due volte da fuori, ma sbaglia la mira.



Kalinic 5,5: lotta, si batte, danza da solo tra le maglie avversarie. Sponda preziosa, se non c'è il varco lo crea. Manca il gol: due occasioni, murate. E' anche sfortunato.

(dall'85' André Silva sv)



Cutrone 5: Nel primo tempo è una spina nel fianco silenziosa, di quelle che ti restano sottopelle: non la vedi ma c'è, con quantità e qualità. Nel secondo, invece, non la vedi e basta, con il gioco rossonero che si sviluppa principalmente a destra.



Gattuso 5: Il Milan non gioca una brutta una partita, non si scioglie dopo il primo gol, anzi reagisce, iniziando bene il secondo tempo. Poi, dopo il 2-0, si spegne la luce.



@AngeTaglieri88



ATALANTA



Berisha 6,5: insicuro in alcune uscite, per il resto conduce una gara magistrale parando di tutto in più tempi. Superman.



Toloi 6,5: al 10’ si infortuna e il suo rendimento ne risente, si lascia scappare Kalinic in area piccola. Cambia completamente nella ripresa, allontanando le sfere del numero sette rossonero e non solo.



Caldara 7: il difensore bianconero è in forma, non c’è che dire, sempre attento in difesa e in attacco, quando svetta nell’angolo per l’assist a Cristante.



Masiello 6: a tratti contrasta con giocate da professionista, a tratti si lascia andare ad amnesie nelle retrovie. Equilibrato.



Hateboer 6,5: la sua fascia corre ma lui corre ancora di più e all’8’ della ripresa salva in scivolata su Kalinic conservando il vantaggio.



de Roon 5,5: disorientato e spaurito, al 5’ pt non sfrutta la superiorità numerica in avanti e non riesce a rendersi utile nei passaggi. Così non va.



Freuler 6,5: grande spinta in attacco, prende in giro Abate e Kessié ed è un motore perpetuo.



Spinazzola 7: buona prova la sua, sempre pronto a pungere con inserimenti insidiosi a cercare il trio d’attacco e una riconferma è il passaggio del gol servito su un piatto d’argento a Ilicic al 26’ st.



Cristante 7: se avesse la stoffa del bomber, l’avrebbe messa altre due volte alle spalle di Donnarumma, ma si riconferma capocannoniere della Dea. Al posto giusto al momento giusto: sesto gol.

Dal 35’ st Kurtic: sv



Gomez 6 ,5: lo smalto di un tempo non c’è più ma è sempre una garanzia nel far salire l’azione e far partire angoli incisivi. Nella ripresa si fa mangiare da Bonucci, ma la giocata geniale per il secondo gol nerazzurro cancella tutto il resto.



Petagna 6: la sua grinta e la sua fisicità lo aiutano anche contro Bonucci & Company, sempre più brillante negli assist che nelle occasioni sulla rete.

Dal 19’ st Ilicic 6,5: al 22’ la passa al portiere con tutto lo specchio davanti sui 16 metri ma si rifà con il tocco vincente al 26’ per il raddoppio.



Gasperini 7: sorprende tutti lasciando in panca Ilicic, il più in forma, ma la sua Atalanta non ne risente e parte sprint, rimanendo lucida e matura in una partita difficile. Poi ilicic entra e la Dea raddoppia, chapeau.



Marina Belotti