Un pari nella nebbia. Il Milan impatta sul muro dell'Atalanta, ecco i voti delle due squadre.



Milan



Donnarumma 6: Risponde presente sul pericoloso colpo di testa di Gagliardini nel primo tempo.



Abate 6: Ha un avversario scomodo come Gomez ma non sfigura.



Antonelli 6,5: Suo l’azione più bella della gara con il tiro che si è fermato sul palo. Attento anche su Kurtic (Dal 71’ De Sciglio 6: Poco impegnato nei venti minuti in cui scende in campo)



Romagnoli 6,5: Chiude bene su Petagna, cercando spesso l’anticipo. Insuperabile nel gioco aereo.



Paletta 6,5: Si conferma su standard di rendimento molto alti. Bada al sodo, sbrogliando diverse situazioni intricate.



​Pasalic 5: Passo indietro netto rispetto alle ultime uscite. Lento e macchinoso nel possesso palla.



​Bertolacci 6: Prestazione a due facce: propositivo e al centro del gioco nel primo tempo, nervoso nel secondo.



​Kucka 6: La sintesi perfetta tra un primo tempo da 5, con troppi falli, e un secondo tempo giocato su ritmi elevati.



Suso 5,5: Pochi lampi nella nebbia, da lui ci si aspetta molto di più.



​Lapadula 5,5: Chiuso nella morsa dei tre difensore avversari, combina poco. (Dall’80 Bacca 6,5: In dieci minuti confeziona la palla gol più importante della gara)



Bonaventura 6: Fa fatica a entrare nel vivo del gioco ma quando si accende fa male, sfiorando il gol in due occasioni. (Dall’87 Niang s.v)



All.Montella 5,5: Tarda, anche oggi, nel provare a cambiare l'inerzia della gara con i cambi.



Atalanta



​Sportiello 6: Poco impegnato, bene nelle uscite.



​Toloi 6,5: Limita Suso e si fa sentire sulle palle alte.



​Caldara 6,5: Il Milan lo segue con interesse e lui risponde con una prestazione perfetta.



​Masiello 6: Preciso negli interventi, mai in affanno. (Dal 57’Zukanovic 6: Tiene bene il campo)



Conti 6: Salva un gol già fatto su Bacca.



​Kessie 5,5: Non la sua migliore gara stagionale, sbaglia spesso i tempi della giocata.



​Gagliardini 6,5: Lo trovi dappertutto, dirige le azioni con lucidità.



​Spinazzola 6: Buon primo tempo di personalità, attacca e difende con continuità. Nel secondo tempo cala vistosamente di tono. (Dal 69’ Freuler 5,5: Da matita rossa il controllo nel finale che vanifica un contropiede pericoloso)



​Gomez 6,5: Una spina nel fianco della difesa, cerca sempre l’uno contro uno.



​Petagna 6: Svaria molto su tutto il fronte offensivo, sbaglia un gol semplice.



​Kurtic 5: Decisamente fuori dalla partita, non incide. (Dal 63’ Dramè 6: La sua velocità risulta preziosa nel finale)



All. Gasperini 6,5: La sua Atalanta gioca un buon primo tempo ed è brava nel difendersi quando il Milan prende il comando delle operazioni.