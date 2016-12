Finisce 0-0 a San Siro. Nonostante la partita non abbia regalato gol, non sono mancate le emozioni tra Milan e Atalanta, che non si sono affatto risparmiate. Montella rispolvera dal primo minuto Antonelli e Bonaventura, mentre Gasperini punta sui suoi giovani terribili. Partita giocata ad un ritmo altissimo, con le difese che hanno la meglio sugli attacchi: da una parte Lapadula fa fatica, dall'altra Petagna si scontra sempre contro l'amico Romagnoli. Nel recupero della prima frazione, entrambe le squadre sfiorano il gol: prima Gagliardini di testa, poi il palo ferma il sinistro di Antonelli.



Nella ripresa più Milan, con Lapadula e Bacca che sfiorano il gol: ma Caldara e Conti fermano la sfera sulla linea di porta. Atalanta in difficoltà, con Gasperini costretto a cambiare l'assetto della formazione. 0-0 per i rossoneri, che ora penseranno alla Supercoppa contro la Juve.