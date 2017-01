Non si può considerare il protagonista più atteso, ma Juventus-Milan di Coppa Italia sarà anche la partita di Cristian Zapata. Il difensore colombiano classe 1986 sarà la grande novità nell'undici iniziale che contenderà il passaggio in semifinale ai bianconeri, un'occasione per il calciatore colombiano, ancora a secco di presenze in questa stagione, per convincere Montella ad eleggere lui a prima alternativa della rodata coppia composta da Paletta e Romagnoli. Fermato da un problema alla caviglia che lo ha costretto all'operazione al termine della Coppa America disputata la scorsa estate, Zapata è tornato a disposizione a metà ottobre, ma da allora ha collezionato soltanto panchine senza scendere in campo nemmeno per un minuto. La sua ultima presenza ufficiale col Milan risale allo scorso 25 aprile in occasione della sconfitta contro il Verona.



GOMEZ NON CONVINCE - Nonostante Montella lo abbia ripetutamente preso in considerazione, a parole, in occasione delle rare defezioni di Romagnoli e Paletta, il tecnico rossonero gli ha sempre preferito il paraguaiano Gustavo Gomez, acquistato dal Lanus per 8,5 milioni di euro ma quasi mai convincente nel primo scorcio della sua avventura italiana. Molto forte dal punto di vista atletico ma ancora troppo acerbo sotto l'aspetto tattico e spesso protagonista in negativo, come è accaduto recentemente contro il Napoli, nelle azioni che portato alle reti avversarie. Ecco perchè Montella medita il rilancio di Zapata in un'occasione tutt'altro che banale e contro una Juve che potrebbe nuovamente schierare l'attacco pesante dopo gli ottimi riscontri con la Lazio. In scadenza di contratto col Milan a giugno 2019, per il colombiano quella di stasera può essere la chance per scalare le gerarchie ma anche il primo passo per guadagnarsi la conferma in vista della prossima stagione.