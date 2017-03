Che Carlos Bacca sia un bomber di razza lo dicono i numeri. Con la doppietta messa a segno con il Chievo è arrivato per la quinta stagione consecutiva in doppia cifra: era giù successo con il Club Brugge, due volte con il Siviglia e nella passata stagione col Milan. Questa sera il colombiano ha riconquistato anche i suoi tifosi, che lo hanno premiato con un applauso all'uscita dal campo.



GOL PER L'EUROPA- Nelle ultime sei partite i rossoneri hanno ottenuto cinque vittorie e un pareggio, rilanciando le loro ambizioni europee. ll fattore Bacca può risultare determinante, al gruppo di Montella serve una punta in grado di capitalizzare le occasioni create da giocatori di estro e talento come Suso, Deulofeu e Ocampos. Il gol, seppur fortunoso, con il Sassuolo può aver cambiato il volto della sua stagione, la scintilla giusta nel momento giusto. Meno nervosismo e più sorrisi, il colombiano ha bisogno di sentirsi importante per incidere.



VOGLIA DI MILAN - "Io sono sempre sicuro di me e della società, quando Galliani mi ha detto di venire qui non ci ho pensato due volte". Ha tenuto a ribadire questo concetto nel post-gara, un motivo già sentito in precedenza per giustificare i suoi rifiuti alle tante pretendenti che si sono palesate nell'ultimo anno. Indubbiamente Bacca ha dimostrato con i fatti di voler restare al Milan per riportarlo in Europa. A forza di gol e di sorrisi.