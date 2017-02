Promessa mantenuta. Carlos Bacca ha pagato la cena ai suoi compagni del Milan, nella giornata di oggi: "Sì, pago io. Questa è la cena di tutta la squadra, carne per tutti. Montella non si arrabbia? No perché dovrebbe…". Visi distesi alla vigilia dell'importante match contro la Fiorentina, che potrebbe mantenere vive le ambizioni europee della squadra di Montella. Alla cena ha partecipato anche Bonaventura, per lui la prima uscita dopo l’infortunio che ha di fatto messo fine alla sua stagione: 40 persone alla cena, tra cui anche il ds Maiorino.