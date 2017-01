Un mercato di gennaio limitato sin qui alla cessione allo Spartak Mosca di Luiz Adriano e al probabile scambio di portieri col Cagliari con Gabriel in Sardegna e il ritorno in rossonero di Storari. La difficile convivenza tra l'attuale dirigenza e i rappresentanti della cordata cinese stanno condizionando le trattative del Milan, che continua a cercare un'alternativa a Suso e Niang sugli esterni e, a condizioni favorevoli, un centrocampista centrale alternativo a Locatelli. Per muoversi in maniera importante in entrata, il club di via Aldo Rossi ha bisogno però di effettuare almeno una cessione importante e, al di là della ribadita volontà di non privarsene, resta sempre al centro dell'attenzione la posizione di Carlos Bacca. Secondo Tuttosport, anche per l'attaccante colombiano sono pervenuti i primi sondaggi da parte di diverse formazioni cinesi, che già si erano fatte sotto la scorsa estate e che sono pronte ad offrirgli un ingaggio faraonico, sulla falsa riga di quanto è avvenuto recentemente con Tevez, Oscar e Witsel. Nessuna proposta ufficiale è arrivata sul tavolo del Milan, che ha più volte ribadito l'incedibilità del suo attaccante, ma qualora Galliani e Sino Europe si trovassero di fronte ad una proposta di almeno 30 milioni di euro lo scenario potrebbe cambiare.



Per il quotidiano torinese, nello specifico sono stati lo Shanghai Shenhua, il Guangzhou Evergrande e il Tianjin Quanjian ad avviare i primi contatti informali con Sergio Barila, procuratore di Bacca. I primi, che hanno appena ricoperto d'oro Tevez e lo scorso anno acquistarono Guarin dall'Inter, hanno bisogno di liberare uno slot per un calciatore straniero e potrebbero dunque liberarsi dell'altro ex nerazzurro Martins, arrivato dalla MLS. Il Guangzhou è la formazione campione in carica, ha una disponibilità economica altissima e l'idea di comporre un tandem tutto colombiano con Jackson Martinez potrebbe essere la risposta ai colpi delle concorrenti dei giorni scorsi. C'è infine da considerare il Tianjin, allenato da Fabio Cannavaro e alla ricerca di un profilo importante per rinforzare l'attacco; dopo aver incassato i no di Kalinic e Mandzukic (ci saranno nuovi tentativi da qui alla chiusura del mercato, ndr), potrebbe essere il turno di Bacca. Il Milan, per ora, non apre in alcun modo alla cessione ma, qualora le offerte si rivelassero irrinunciabili, sarebbe pronto a rimpiazzare il colombiano con Simone Zaza e avrebbe i mezzi per consegnare a Montella anche un attaccante esterno e un centrocampista.