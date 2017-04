Il Milan continua a tenere una porta aperta per il centrocampista croato della Fiorentina, Milan Badelj. Il duo Fassone-Mirabelli ha pronto un grande colpo per la prossima estate, ma il budget non permetterà un doppio esborso importante. Per questo, se arriverà un grande attaccante resta viva la pista che porta a Badelj il quale, entrando nell'ultimo anno di contratto con la società viola, si libererebbe a costi contenuti.