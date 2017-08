Rafinha si avvicina al Milan. Come scrive Tuttosport questa mattina il Milan ha già in mano il sì del centrocampista brasiliano, resta da convincere il Barcellona. Il club blaugrana - si legge non è molto favorevole all'ipotesi di un prestito con diritto di riscatto. Il Milan potrebbe avere la disponibilità economica per un accordo a titolo definitivo solo se in questi giorni riuscisse a piazzare gli ultimi esuberi: Paletta, Niang e Sosa.