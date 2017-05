Franco Baresi, bandiera del Milan, ha parlato dal Pirellone di Milano per il convegno sul calcio e la disabilità: "È importantissimo essere qua, la Serie A è contenta di trasmettere questi valori. Per me è bellissimo presenziare a questa iniziativa perché lo sport è un veicolo per trasmettere i valori veri e sani e per integrare le persone. Il Milan è contentissimo di sostenere una squadra di questo progetto e chiederà se sarà possibile sostenerne più di una. Noi siamo attivi anche con Fondazione Milan per sostenere le persone meno fortunate".