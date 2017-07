Il quotidiano Tuttosport ha intervistato Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, per parlare della situazione del Milan, alla luce delle dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente della Roma, James Pallotta: "Il Milan - ha dichiarato Bellinazzo -, non avendo partecipato alle coppe, si è trovato nella condizione di non essere sottoposto a verifiche Uefa. Certo, nel momento in cui l’Uefa comincerà a valutare il Milan, a ottobre, con sanzioni irrogate nel 2018, si andrà ad analizzare i bilanci delle tre stagioni precedenti. E già così, ovvero senza le spese di queste settimane, il Milan aveva perdite di circa 250 milioni, relative all’ultima gestione Berlusconi. Il Milan, dunque, sta sfruttando questa finestra temporale, sapendo che eventuali sanzioni arriverebbero non prima della prossima primavera. In più, potranno cercare di evitare anche questo con il voluntary agreement, che consente ai nuovi proprietari di investire e predisporre un piano di rientro che, se ritenuto credibile dall’Uefa, consente appunto di limitare le sanzioni. Nel progetto iniziale, era previsto che dei soldi investiti per l’acquisto, 120-130 milioni fossero destinati al mercato. E a questi soldi vanno aggiunti gli introiti delle cessioni, che il Milan valuta intorno ai 30 milioni. Ecco che il totale si avvicina a quanto speso. Senza dimenticare che il fondo Elliott è unospauracchio, perché vorrà rientrare del prestito, e garanzia, perché si è tutelato con i beni personali di Yonghong Li e con i beni patrimoniali del Milan. Gli investimenti effettuati dovranno portare a raddoppiare il fatturato, per poter essere supportati".