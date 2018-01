Belotti torna nel mirino del Milan. L'attaccante del Torino è il grande obiettivo dei rossoneri in vista del prossimo mercato estivo. Come si legge sul Corriere dello Sport, a Casa Milan sono convinti che il Torino accetterà di cederlo con un sconto di 20-25 milioni rispetto ai 100 milioni previsti dalla clausola di rescissione valida solo per l'estero. Inoltre il club rossonero deve ancora incassare 15 milioni dai granata per il riscatto obbligatorio di Niang, prima però bisogna vendere almeno uno tra Kalinic e André Silva.



Intanto non ci sono sviluppi sulla trattativa per il rinnovo del contratto di Belotti al Torino. Come scrive Tuttosport, tornano d'attualità le voci sull'interesse del Manchester United di Mourinho per il dopo Ibrahimovic.