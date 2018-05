Secondo La Stampa, dallo spogliatoio del Milan filtra grande fiducia per il futuro in rossonero di Andrea Belotti. Ormai da un anno, il Gallo è un obiettivo rossonero ma il Torino non vuole venderlo; intanto i giocatori del Milan in buoni rapporti con Belotti danno addirittura tutto già per fatto in vista di luglio.