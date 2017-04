Milano in fermento per il Salone del Mobile. Tra i tanti turisti in città per visitare la manifestazione punto di riferimento del design e dell'arredo, spunta Silvio Berlusconi. Il presidente del Milan, arrivato al Salone in elicottero, ha speso due parole per il futuro della società rossonera, ribadendo quando ci sarà il closing: "E' tutto come prima, il 13, 14 aprile".



NESSUNA NOVITA' - Niente di nuovo, se non un'ulteriore conferma sulla data del closing, la quale non scioglie i dubbi intorno alla trattativa che porterà il Milan nelle mani di Yonghong Li.