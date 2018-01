È impossibile negare quello che è stato il tema principe della settimana del Milan, quello che a molti tifosi non sembra interessare e quello del quale altri non vorrebbero nemmeno che se ne parlasse. Dato che, per fortuna, non faccio parte né della prima categoria né tantomeno della seconda, credo sia giusto approfittare dell'occasione per approfondire quanto è accaduto. Partiamo subito col dire che, per fortuna, è arrivata subito la smentita della procura riguardo la notizia riportata da La Stampa, e quindi nel caso vedremo in futuro quali saranno gli sviluppi, dato che temo sia solamente l'inizio.



Purtroppo finché non verrà fatta reale chiarezza sulla figura di Yonghong Li e soprattutto su chi c'è alle sue spalle, tutti i rumors e le perplessità non si placheranno. Anche il Presidente (quello di Gattuso) non ha approfittato di questa vicenda per chiarire ai suoi ex tifosi a chi ha venduto il Milan e se ancor oggi pensa di averlo dato a "mani salde e sicure" come aveva promesso. Limitarsi al semplice "io i soldi li ho ricevuti" non basta e alimenta solamente il chiacchiericcio. La Stampa ha già fatto sapere che non teme azioni legali e che le sue fonti sono affidabili, per questo non serve essere Nostradamus per capire che qualcosa bolle in pentola. Forse il giorno della verità si avvicina. In un senso o nell'altro si dovrà inevitabilmente arrivare alla conclusione di una vicenda che ha dilaniato il Milan, dentro e fuori dal campo.