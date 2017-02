Un weekend straordinario: grande vittoria contro la #Juve e primo gol in @seriea_tim di mio cognato @alessandromurgia96. Ti abbiamo visto crescere e siamo fieri di te daje bro! Una foto pubblicata da Andrea Bertolacci (@andreabertolacci) in data: 23 Ott 2016 alle ore 10:06 PDT

. No, non il film del 2003 con Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio, ma il remake in salsa calcistica che andrà in scena domani sera all'Olimpico di Roma. Andreacontro Alessandro, uno di fronte all'altro nel cuore del centrocampo, uno di fianco all'altro nel cuore di Nicole. Simoneha puntato spesso in stagione sul classe '96, fratello più piccolo della bella, attrice, moglie del numero 91 rossonero, che ha sempre fatto il tifo per il suo "bro".schiererà l'ex giallorosso in questa sfida in famiglia: sfida da non sbagliare tanto per il Milan quanto per Bertolacci stesso.- Sole 7 presenze in campionato per il centrocampista arrivato dalnell'estate del 2015 per 20 milioni di euro: quell'infortunio muscolare il 21 agosto contro il Torino ha, senza dubbio, influenzato la sua stagione. E' rientrato contro la12 dicembre nel suo Olimpico, quello in cui domani proverà a dire la sua. E dove in passato l'ha già detta: la scorsa stagione, era il il primo novembre del 2015, giocò i 35' più belli della sua avventura rossonera.in panchina, 4-3-3 in campo, tante giocate, tanti inserimenti, un gol. E un colpo di tacco, fatale. Da quel momento prestazioni altalenanti e ricadute. Ora c'è l'occasione per riprendersi il tempo perso, per riprendersi ilcontro quella Lazio contro cui non ha mai conosciuto la sconfitta in Serie A: 8 precedenti, 6 vittorie e 2 pareggi.@AngeTaglieri88