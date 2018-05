Lucas Biglia, centrocampista argentino del Milan, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport prima della finale di Coppa Italia contro la Juventus: "Sono pronto. Mi sono preparato per essere a disposizione, quindi se lui ha bisogno ci sono. Cosa ci siamo detti? Niente, è una finale, la vogliamo vincere. Vogliamo cambiare un po' la stagione che fino a gennaio non è stata la migliore, quindi abbiamo tanta voglia e tanta fame. Dobbiamo disputare una grande partita, abbiamo di fronte una grandissima squadra. Da anni che si trova in questa situazione, quindi dobbiamo fare una grandissima gara".



SU LOCATELLI - "È giovane d'età, ma ha tantissima esperienza, tantissima qualità, quindi penso sia in grado di affrontare questa finale al meglio".