Lucas Biglia, centrocampista del Milan, commenta a Rai Sport il successo sull'Inter in Coppa Italia: "Stiamo lavorando bene, meritavamo una vittoria come questa. Da domani dobbiamo già pensare alla Fiorentina. Dobbiamo migliorare, essere compatti. Poco a poco stiamo mettendo sul campo il lavoro fatto in settimana, dobbiamo solo aspettarci risultati migliori. Abbiamo dato un grande segnale dopo la sconfitta con l’Atalanta, abbiamo giocato alla pari di una squadra che è stata prima in classifica per tanto tempo. Io continuo a lavorare, crescere e a dare il meglio di me".