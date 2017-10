Specialmente nella partita di sabato, contro la, il pubblico di San Siro - e come dargli torto? - ha rumoreggiato assai, parecchio indisposto dai numerosi errori dell’argentino.In effetti, troppe per il Biglia che conosciamo. Spesso, si è fatto saltare nell’uno contro uno e, sotto pressione, ha perso diversi palloni banali (il pasticcio combinato nel derby pesa ancora...)., nel primo tempo, completamente ciccato, o di quell’ultimo lancio, un malinteso evidente con l’attaccante croato, senz’altro rimastoci impresso perché avvenuto poco prima della sostituzione al 61’.Per lo meno, non solo. Vorrei da un parte sottoporvi quello che è stato considerato comedel centrocampista rossonero, e dall’altra una breve serie di piccole sbavature, che riguardano un aspetto preciso della sua funzione di regista. La prima parte sarà dunque “apologetica”, la seconda invece –perdonate l’esagerazione- “accusatoria”.Questa difesa dell’argentino è assolutamente circostanziata e limitata a un solo episodio, una sola situazione: la più importante, ovveroGià osservando il fermoimmagine sottostante potremmo provare a discolparlo: sta cercando di, quella che congiunge Pjanic a Higuain e quella che connette Pjanic a Dybala. In due parole, è preso in mezzo, è già tardi. Qualcuno però potrebbe obiettare che Biglia doveva scegliere, doveva stringere soprattutto su Dybala. E in parte avrebbe forse ragione.Ma allarghiamo ora il focus sul reparto: come sono messi i suoi compagni e perché?Cerchiamo allora di risalire alle cause prime, quelle che, nello sviluppo dell’azione della Juventus, hanno determinato questa situazione difensiva finale. Tutto è nato da qui.dove Cuadrado tuttavia è intelligente e cambia gioco per Chiellini. Al Milan tocca scivolare col centrocampo e preparare un’uscita. Chi uscirà sul lato debole a fronteggiare Chiellini in avanzamento palla al piede? Quando lo farà? (Dattaglio non di poco conto..), con Suso che si abbassa su Asamoah alto eche stringe al centro, francobollato a Mandzukic. Ma il problema vero èche sfrutta lo spazio lasciato incustodito dall’ivoriano, scombinando il reparto di centrocampo avversario.E quando il pallone arriva ad Asamoah, Kessie, che aveva cercato di rimediare su Khedira, e Biglia, che aveva scalato, sono ormai troppo schiacciati verso il fallo laterale per gestireSoltanto Calhanoglu o Borini potrebbero rimediare; l’uno trovandosi già sulla linea di passaggio tra Pjanic e Dybala, l’altro stringendo ancora verso il centro del campo.Soltanto adesso, dopo aver raccolto tutti gli elementi, possiamo tornare a guardare la prima immagine,. Non lo era. A sostegno di questa tesi vi propongo una situazione simile, e successiva nel tempo, a quella analizzata sopra., indisturbato re del Packing rate.Proprio questi argomenti (tra cui l’implicito paragone con Pjanic) mi offrono lo spunto per passare alla seconda parte dell’analisi, che avevo definito scherzosamente “accusatoria”. Prendiamo soltanto un aspetto della funzione di regista di Biglia, un aspetto però fondamentale per l’economia del gioco di Montella:L’intento c’era, fin dai primi minuti.E soprattutto la diversa fase difensiva dei quattro di centrocampo della Juventus. Intorno al 4’, Mandzukic intercetta la prima imbucata di Biglia per Suso, condizionandolo da lì in avanti.Da quel momento, anche sbagliando lettura,alla sua sinistra piuttosto che Suso a destra. Tanto che Allegri sarà costretto a redarguire Cuadrado per le mancate diagonali. Qui sotto, ad esempio, Biglia allunga una fogliolina al turco, uccellino in gabbia.L’unico modo in cui riuscirà a servire nuovamente (e direttamente) Suso sarà anche il più innocuo, il più prevedibile e previsto dai giocatori bianconeri. Solo foglioline.lo si deve anche a Biglia, che non l’ha rifornito coi tempi giusti e la giusta precisione. Per concludere, se ancora non foste persuasi dall’apologia della prima parte, confrontate la compattezza e la densità del centrocampo bianconero qui sopra con quelle del Milan