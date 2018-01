Il centrocampista del Milan Lucas Biglia ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria ottenuta a Cagliari:



Una vittoria importante, che dice che il Milan sta tornando?

Stiamo migliorando, dobbiamo crescere ancora in tanti aspetti, ma oggi ci sono stati tanti punti positivi, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo abbiamo sofferto un po’ di più, ma portiamo a casa tre punti importantissimi.



Durante la sosta avete lavorato più sulla testa o sul fisico?

Su tutti e due. Con Gattuso in ogni allenamento lavoriamo sia sulla testa che sul fisico, anche sulla tattica, e stiamo migliorando tutti. Certamente, dobbiamo migliorare ancora in tanti punti, ma la squadra sta venendo fuori ed è il punto più importante.



Seconda partita consecutiva; come stai?

Bene, bene, adesso sto bene fisicamente, ed è quello che stavo aspettando. Poi, devo lottare in ogni allenamento per continuare a giocare, perché ci sono tanti giocatori di qualità, ma fisicamente sto bene.



Hai vissuto una situazione particolare in questo prima fase della stagione; come se ne esce?

Lavoro ogni giorno, senza leggere, senza ascoltare, andare avanti, credere in quello che mi fanno fare in campo come fuori, per rifugiarmi, poi, a casa dalla mia famiglia. Semplice, niente altro.



Kessie è il rigorista designato nel Milan?

Si, si, non è roba mia quella. Ci sono Kessie e Rodriguez e va benissimo così.