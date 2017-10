Biglia infiammazione tendine rotuleo. Dolore diventato notevole. Staff medico Milan: deciso di fermarlo per cure #MilanTV — Mauro Suma (@mauro_suma) 31 ottobre 2017

. Dopo le prove non eccelse contro Inter, Chievo Verona e, soprattutto, Juve, il centrocampista delè costretto a restare ai box per. Come riporta Milan Tv, il dolore è diventato notevole, tanto che lo staff medico rossonero ha deciso di fermarlo per tutte le cure del caso. Uno dei colpi dell'estate rossonera, fischiato nell'ultimo ko contro Higuain e compagni, non sarà a disposizione di Vincenzo Montella per le gare con AEK Atene e, salvo sorprese, Sassuolo.Queste le parole del dottor Giancarlo Melegati: "Lucas ha un'infiammazione al tendine rotuleo sinistro. E' già un po' che questo tendine gli dava fastidio e dolore, ma lui da grande professionista quale è, ha dato sempre disponibilità. Adesso, però, il dolore e il livello dell'infiammazione è aumentato e quindi abbiamo deciso di fermarlo e prenderci un po' di tempo per curare questo tendine".