Non solo l'attacco, con gli arrivi di André Silva prima e Borini poi, e le trattative per Kalinic e Calhanoglu ancora aperte, ma anche la difesa nei pensieri del Milan. I rossoneri domani avranno un incontro, importante, con l'Atalanta per Andrea Conti, e, una volta sistemata la fascia destra, sarà il turno dei centrali difensivi. Prima bisogna fare i conti con i giocatori in esubero, che non rientrano più nei piani di Montella: uno è Gabriel Paletta, che piace a Bologna e, soprattutto, Torino, l'altro è Cristian Zapata, che ha sempre tanti estimatori in Serie A, senza dimenticare Rodrigo Ely; da decifrare, invece, il destino di Gustavo Gomez, che piace al tecnico milanista.



KJAER BLOCCATO - Una volta sistemate le cessioni, secondo Sky Sport i rossoneri chiuderanno per Simon Kjaer, difensore centrale ora al Fenerbahce e visto in Italia con le maglie di Palermo e Roma. Il giocatore è stato "prenotato", bloccato: prima le cessioni, poi tutto sul danese, pronto a una nuova avventura in Italia.