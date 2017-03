In attesa del 14 aprile, Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli iniziano a muoversi sul mercato. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, i due futuri dirigenti del Milan hanno raggiunto una bozza di accordo con l'agente di Sead Kolasinac. L'esterno sinistro classe 1993, nazionale bosniaco ma in possesso anche del passaporto tedesco, può arrivare a parametro zero, non avendo rinnovato il contratto in scadenza con lo Schalke 04 nel prossimo giugno.



I DETTAGLI - L'intesa è stata trovata sulla base di un quadriennale a 2 milioni di euro più bonus a stagione. Decisiva la missione di Fassone in Germania del mese scorso, quando ha incontrato i rappresentanti del giocatore. Non siamo ancora alla firme, il buon esito della trattativa dipende dal closing. Su Kolasinac ci sono diversi club inglesi, ma la priorità va al futuro Milan dei cinesi.