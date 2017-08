Il Torino aspetta novità sul fronte Niang (Milan, ha un'offerta dallo Spartak Mosca), piace anche Kishna (Lazio); si può riaprire a sorpresa nelle ultime ore l'affare Donsah (Bologna).



Il Bologna è a un passo dalla cessione di Masina al Siviglia per 7 milioni. Nel mirino c’è sempre José Mauri (Milan). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Crisetig è vicino al Leganes, non è convinto invece dal Benevento.



Ieri è arrivato l'ok dal Pescara per la cessione di Memushaj al Benevento: la formula è il prestito con obbligo di riscatto. Per l’attacco manca solo l’ok dal Sassuolo per l’arrivo di Iemmello. Si tratta Kone (Udinese), sullo sfondo resta Parigini (Torino).