Il futuro del Milan avrà ancora Gennaro Gattuso in panchina e, nonostante l'umore pessimo dell'allenatore rossonero e l'incertezza societaria che si riflette sul futuro sia del ds Massimiliano Mirabelli che dello stesso ad Marco Fassone, ha dettato una linea guida fondamentale per la prossima stagione: cercare sul mercato un attaccante di primissimo piano per colmare il gap con le squadre che precedono i rossoneri in classifica.



I GOL CHE MANCANO - "Così non si va da nessuna parte" ha confermato Gattuso nella conferenza stampa post-vittoria sul Bologna perchè tanto del gioco rossonero è passato solo attraverso le scelte risolutive, ma individuali dei propri fantasisti. Da Calhanoglu a Bonaventura, promossi a pieni voti, si torna a parlare della mancanza in zona gol degli attaccanti a disposizione dell'allenatore rossonero. E se perfino Cutrone ha esaurito l'incredibile vena realizzativa la finale di Coppa Italia contro la Juve sembra già oggi di difficile gestione.



BOMBER CERCASI - Per poter fare un grande colpo il Milan dovrà prima di tutto vendere. Molto infatti passerà dalle decisioni della Uefa in tema di Fair Play Finanziario e i dirigenti rossoneri sanno che per arrivare a un grande bomber serviranno tanti milioni. Dicendo addio a Kalinic e André Silva, tuttavia, la finestra per poter operare su una punta di rilievo si farebbe concreta. Il sogno rimane Andrea Belotti, in ombra in questa stagione, ma pupillo di Gattuso. Edin Dzeko piace da tempo, ma si dovrà capire se la Roma sarà disposta a cederlo come già aveva fatto lo scorso inverno. Infine non vanno sottovalutate le piste che portano a Muriel e Morata, attaccanti per caratteristiche diversi dai primi due, ma duttili e per cui sarà possibile sfruttare un diffuso malcontento. Scelte, decisioni, il Milan cerca una punta, chi la spunterà?