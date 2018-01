Intervistato dal Corriere dello Sport, il centrocampista del Milan Giacomo Bonaventura ha parlato dei prossimi impegni di campionato della squadra allenata da Gattuso, attualmente in un buon momento dopo un periodo stentato: “Non dobbiamo pensare al passato, ci attendono due mesi importanti che possono e devono determinare al meglio il nostro futuro in campionato, in Coppa Italia e in Europa League. Sì, perchè il Milan sta combattendo e si sta battendo ancora su tutti e 3 i fronti, sta tenendo fede alle aspettative, ai programmi della scorsa estate. Con Gattuso si sono visti dei cambiamenti concreti. Bisogna avere fiducia in questo Milan. Milan nella scia delle prime 5 della classifica? Sì, se troveremo il giusto equilibrio. Le prossime partite saranno difficili, ma siamo sulla strada giusta, anche se non dobbiamo pensare tanto alla classi­fica. Secondo me possiamo ancora farcela ad avvicinarci alla vetta”.