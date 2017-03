Quella di Giacomo Bonaventura è un'assenza molto ingombrante, in casa Milan: colui che è stato definito dall'ex Maurizio Ganz come il miglior acquisto rossonero degli ultimi cinque anni ha lasciato un vuoto importante nello scacchiere di Montella, mascherato ma mai totalmente celato dall'allenatore partenopeo. Anche perché sarebbe stato impossibile per chiunque nascondere l'assenza del vero cervello delle azioni offensive del Milan, del giocatore con quel qualcosa in più, dal punto di vista della tecnica e della personalità.



UN '10' DAL FUTURO ROSSONERO - Un vero 10 per i rossoneri, anche se il numero sulla maglia è un altro; chissà che con l'ipotetico addio di Keisuke Honda a fine stagione non possa finire sulle sue spalle, come ai tempi dell'Atalanta. Quel che è certo è che il Milan ha assoluto bisogno che Bonaventura torni presto, anche se probabilmente non accadrà in questa stagione, a meno di recuperi miracolosi dal brutto infortunio ai tendini dell'adduttore, lesionato durante il match con l'Udinese. Quattro mesi di stop dopo l'operazione, quattro mesi che scadranno a fine maggio. Nel frattempo il centrocampista rossonero è apparso alla presentazione della nuova linea casual del Milan, prodotta da Diesel, e ha rassicurato i tifosi: "Sto meglio, il recupero sta procedendo molto bene. Rinnovo? Sono molto felice, sono in una grande squadra".



JACK D'ATTACCO O JACK DI CENTROCAMPO? E IL MERCATO... - Un recupero che condizionerà senza dubbio anche il mercato estivo, a prescindere dalla proprietà, contando che l'allenatore possa ancora essere Montella, ma anche con un altro tecnico: utilizzato spesso come esterno offensivo ma alla bisogna anche a centrocampo, dovrà essere valutato al rientro, per cercargli una collocazione definitiva in vista della prossima stagione, contando di intervenire nel ruolo che lascerà scoperto. Il riscatto di Deulofeu si è oggi complicato, in seguito alle parole del dt del Barcellona Robert Fernandez, che ha confermato a Cadena SER la possibilità di riprenderlo al termine della stagione per 12 milioni di euro. Il futuro di Ocampos è incerto e l'ex atalantino sulla sinistra, in coabitazione con Suso sulla destra, aveva offerto ampie garanzie. Diverso il discorso, qualora il Milan riuscisse a confermare il suo forte esterno spagnolo: per Bonaventura si aprirebbe una porta a centrocampo, magari evitando alla dirigenza di dover ricorrere ad un ulteriore rinforzo sulla mediana, posto che qualcuno dovrà arrivare. Jack d'attacco o Jack di centrocampo? Ai posteri l'ardua sentenza.



@AleDigio89