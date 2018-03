Giacomo Bonaventura, centrocampista del Milan, è intervenuto a Sky Sport: "Astori? Era un ragazzo ben voluto da tutti. Era sempre positivo e sorridente. Siamo tutti veramente scioccati per quello che è successo. Condoglianze ai suoi cari, ci mancherà tantissimo. Il derby? Abbiamo parlato tra di noi e non ce la sentivamo di giocare. Chi lo conosceva non se l'è sentita di andare in campo. Non avremmo offerto uno spettacolo degno di un derby. In questi giorni c'era un sentimento di grande tristezza fra tutti noi, però dobbiamo andare avanti. C'è una partita da giocare, cercheremo di fare del nostro meglio anche nel ricordo di Davide. Partita più bella a livello personale? Sicuramente è una fra le più belle. Anche con la Nazionale contro la Spagna è stata una delle più belle, così come tutti i derby con San Siro pieno. Ci teniamo moltissimo a fare bene, perchè vogliamo andare avanti: Qualificazione? Non sarà facile sicuramente, l'Arsenal ha giocatori di grande qualità. Anche se sta attraversando un periodo non brillantissimo, ha dei giocatori con qualità importanti. Ci crediamo, vogliamo andare avanti e abbiamo le possibilità per farlo. Chi toglierei all'Arsenal? Difficile dire un giocatore in particolare. Non c'è timore, c'è rispetto perchè sono giocatori di un certo livello e una squadra importante. Non possiamo sbagliare, perchè gli errori in queste grandi partite si pagano. Quano è importante non prendere gol? Sicuramente essendo due partite dobbiamo ragionare in modo diverso rispetto alle partite secche. Però, al tempo stesso, non dobbiamo fare troppi calcoli e dimostrare di essere migliori di loro in entrambe le partite".