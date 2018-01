SULLA DIFFICOLTA' DI AFFRONTARE DI NUOVO LA LAZIO: 'Sarà difficile, loro sono una grande squadra e non c'è molto tempo per ricaricare la batterie. Abbiamo visto qualche giorno fa che sono bravi a difendere e attaccano meglio. E' un buon test per capire a che punto siamo'.

SULL'IMPORTANZA PER LA PARTITA DI DOMANI: 'Sicuramente ci teniamo a fare bene. c'è in palio una finale di coppa Italia. Vogliamo arrivare in fondo, non vogliamo ripetere gli errori del passato quando non abbiamo dato continuità di risultati. Il nostro obiettivo è quello di ripetere la prestazione della scorsa partita'.

SUL RECORD DI GOL DA BATTERE: 'Ho fatto 4 gol e sono contento, ma l'importante per un centrocampista è la prestazione. Devo inserirmi, difendere bene e il gol diventa una diretta conseguenza della condizione fisica e mentale'.

SULLA RITROVATA BRILLANTEZZA: 'Ogni allenatore ha una sua metodologia, Gattuso penso abbia nella sua testa di lavorare con grande intensità. I carichi di lavoro sono superiori rispetto al passato, se c'è intensità durante la settimana, c'è anche la domenica. Non solo questo basta per vincere la partita, servono altre cose ma la squadra ha raggiunto un buon livello'.

SE E' LA PARTITA PIU' IMPORTANTE DELLA STAGIONE: 'Siamo in corsa per tutti e tre gli obiettivi, in campionato dobbiamo recuperare. Noi ci stiamo preparando per ottenere il massimo da noi stessi, senza fare calcoli. Sappiamo che manca solo la sfida con la Lazio per arrivare in finale, può darci una svolta alla stagione ma dobbiamo prepararci per tutte le partite da qui alla fine'.

SE LA VITTORIA DELLA COPPA ITALIA PUO' SALVARE LA STAGIONE: 'Vincere la coppa Italia sarebbe fantastico, visto come abbiamo iniziato la stagione. Sappiamo che sarà difficile domani, la Lazio ci ha messo in difficoltà'.

SUL QUARTO POSTO: 'E' difficile ma. non impossibile, abbiamo recuperato tanti punti nelle ultime partite. Dobbiamo lavorare con questa intensità'.

SUL MONDIALE MANCATO: 'Non si può far niente per compensare, dobbiamo fare un grande finale di stagione per andare in vacanza senza rimpianti. E' stata una cosa dolorosa non vedere l'Italia qualificata, tutte le nostre energie devono essere focalizzate sul club'.

SU COME SORPRENDERE LA LAZIO: 'Ieri abbiamo fatto un allenamento di recupero, oggi il mister entrerà nel dettaglio per capire se cambiare qualcosa o meno'.

SUL CONCETTO DI SQUADRA: 'Ultimamente si vedono delle cose che si vedono nelle squadre consolidate. Stiamo approcciando bene le partite, se andiamo avanti così anche le nostre qualità tecniche individuali emergeranno'.

SULLE ULTIME PRESTAZIONI: 'Le difficoltà nei finali di partita dipende dal fatto che non siamo ancora una grande squadra e non riusciamo a dominare le partite per 90 minuti. Domani sarà un test importante. Nonostante gli ultimi risultati, dobbiamo continuare con la giusta umiltà'.

Giacomo Bonaventura è uno dei protagonisti principali del momento positivo del Milan. Il centrocampista marchigiano è intervenuto in conferenza stampa per presentare la semifinale di coppa Italia con la Lazio.