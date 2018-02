Il centrocampista del Milan, Giacomo Bonaventura, ha commentato il successo contro il Ludogorets ai microfoni della tv ufficiale del club: "Siamo stati cinici, perché abbiamo vinto 3-0, ma il Ludogorets per lunghi tratti ci ha fatto soffrire. Siamo stati bravi a tenere botta. Avevamo preparato la partita vedendo le loro caratteristiche: è una squadra molto rapida in attacco. Siamo stati bravi in fase difensiva e quando ci siamo proposti in avanti lo abbiamo fatto con qualità. Queste partite sono dure, c'è stata molta fatica dietro questo risultato. Sarà difficile anche il ritorno, sicuramente non verranno a fare una passeggiata a Milano. Adesso dobbiamo pensare al campionato e a recuperare bene, perché la partita con la Sampdoria è troppo importante. Siamo contenti, abbiamo entusiasmo, la squadra sta girando bene. Dobbiamo continuare così e non fermarci. Finito questo ciclo di partite ravvicinate si vedrà a che punto saremo. Gattuso? Il Mister dice sempre qualcosa in campo per stimolarci, ma l'aveva preparata già molto bene durante la settimana. Quindi poteva stare un po' più tranquillo sul 2-0 (ride, ndr)".