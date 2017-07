Dei tifosi mi hanno chiesto se sarò in grado si spostare gli equilibri… Lavorerò per riuscirci lottando con ancora più fame! // Some supporters asked me if I’ll be able to shift the balance… I will work to make it, fighting with more hunger than ever! #LB19 #NewSeason #HungrierThanEver Un post condiviso da Leonardo Bonucci (@bonuccileo19) in data: 17 Lug 2017 alle ore 10:19 PDT

si sente il nuovo leader dele con il club rossonero ha studiato una nuova campagna social con il lancio di un nuovo hashtag che apre un nuovo capitolo della sua vita. In tanti tifosi gli hanno chiesto se potrà fare la differenza e far vincere trofei al club rossonero e allora per tracciare una linea separatoria nella sua carrierache aveva caratterizzato la sua esperienza alla Juventus.Bonucci non è arrivato al Milan semplicemente per cambiare aria, ma per lasciare il segno. I(in inglese "più affamato che mai"). Il popolo rossonero ha già il suo nuovo leader, e con la fascia da capitano al braccio...